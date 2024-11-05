Где снимали шоу «Большое переселение»?

Наш ответ:

«Большое переселение» — реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 1 ноября. Последующие выпуски будут выходить по пятницам в 18:30. Концепция состоит в том, что рэпер Джиган и его работающая моделью жена Оксана Самойлова отправляются жить в деревню в дом обыкновенной сельской семьи Морозовых. В то же время сами Морозовы поселяются в роскошном особняке звездной пары на Рублевке. Джиган и Самойлова оказываются в деревне Крутец, которая находится в Грязовецком округе Вологодской области. Съемки проходили там и на Рублевке. По сюжету Джигану и Самойловой приходится адаптироваться к необычным для себя жизненным условиям, следя за домашним скотом, топя печи и выполняя другие хозяйственные дела.