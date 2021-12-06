Где снимали сериал «Зона отчуждения»?

Наш ответ:

Когда телесериал ТНТ «Чернобыль. Зона отчуждения» стартовал на телевидении, он не только взорвал российские рейтинги и рунет (первую серию посмотрел каждый третий телезритель, а на «Рутубе» она собрала более 6 миллионов просмотров), но и получил признание критиков. К главным и несомненным плюсам сериала относили мрачную атмосферу, на которую работали сильная операторская работа, отличный саундтрек и великолепный подбор локаций. Конечно, на территорию Припяти съемочную группу не пустили: это не только не совсем легально, но и очень опасно для здоровья. Поэтому Чернобыль собирался по кусочкам из нескольких локаций других маленьких городов России. Так, сцены Припяти до аварии снимались в городе Московский. Почти там же, в Московской области, снимался заброшенный пионерлагерь.