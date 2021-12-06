Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Зона отчуждения»?

Где снимали сериал «Зона отчуждения»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Когда телесериал ТНТ «Чернобыль. Зона отчуждения» стартовал на телевидении, он не только взорвал российские рейтинги и рунет (первую серию посмотрел каждый третий телезритель, а на «Рутубе» она собрала более 6 миллионов просмотров), но и получил признание критиков. К главным и несомненным плюсам сериала относили мрачную атмосферу, на которую работали сильная операторская работа, отличный саундтрек и великолепный подбор локаций. Конечно, на территорию Припяти съемочную группу не пустили: это не только не совсем легально, но и очень опасно для здоровья. Поэтому Чернобыль собирался по кусочкам из нескольких локаций других маленьких городов России. Так, сцены Припяти до аварии снимались в городе Московский. Почти там же, в Московской области, снимался заброшенный пионерлагерь.

Что касается самой АЭС, вся она создавалась с помощью компьютерной графики – впрочем, исключительно по архивным и современным фотографиям Припяти.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше