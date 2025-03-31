Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Злые люди»?

Где снимали сериал «Злые люди»?

Олег Скрынько 31 марта 2025 Дата обновления: 31 марта 2025
Наш ответ:

«Злые люди» — российская многосерийная детективная драма, вышедшая 27 марта 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 52 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и Wink.

По сюжету действие разворачивается в 1895 году в Нижнем Новгороде. Основная часть съемок прошла в этом городе, а также в окрестностях. Например, творческая команда работала рядом с усадьбой Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, у Шуховской башни на берегу Оки, у Линды в городе Бор. Также съемки велись на узких улочках и на фоне старинных зданий Нижнего Новгорода. Наконец, часть материала была отснята в других городах, среди которых Москва и Кострома.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Злые люди
Злые люди детектив, исторический, криминал
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше