Где снимали сериал «Злые люди»?

Наш ответ:

«Злые люди» — российская многосерийная детективная драма, вышедшая 27 марта 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 52 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и Wink.



По сюжету действие разворачивается в 1895 году в Нижнем Новгороде. Основная часть съемок прошла в этом городе, а также в окрестностях. Например, творческая команда работала рядом с усадьбой Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, у Шуховской башни на берегу Оки, у Линды в городе Бор. Также съемки велись на узких улочках и на фоне старинных зданий Нижнего Новгорода. Наконец, часть материала была отснята в других городах, среди которых Москва и Кострома.