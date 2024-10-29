Где снимали сериал «жЫЫЫзнь»?

«жЫЫЫзнь» — российский комедийно-сатирический сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТНТ 14 октября 2024 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Кинопоиск». Первый сезон включает семнадцать эпизодов.
По сюжету действие разворачивается в доисторические времена, съемки же проходили на натуре в Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. По словам режиссера и сценариста Эмиля Никогосяна, творческая команда проделала в ходе производства три экспедиции на Северный Кавказ. Часть материала также была отснята в стенах студии — это была вынужденная мера, поскольку наступили холода. В павильоне были построены декорации полян и пещер, где обитают главные герои. Некоторые сцены снимались на фоне зеленого экрана, чтобы на этапе постпродакшна добавить созданный при помощи компьютерной графики фон.
