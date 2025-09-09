Наш ответ:

«Жена пациента Потапова» — отечественный мелодраматический сериал, увидевший свет в 2024 году на канале Домашний.

Синопсис гласит:

Анна Потапова в молодости пережила предательство любимого Павла, а вскоре, узнав о беременности, вышла замуж за Андрея, отказавшись от мечты ради семьи. Спустя годы Андрей оказывается на операционном столе у Павла, который все еще хранит обиду на Анну. Их случайная встреча пробуждает давние чувства, и женщине предстоит решить, что для нее важнее — любовь или спокойствие близких.

Где снимали сериал «Жена пациента Потапова»

Съемки сериала стартовали в Новороссийске и завершились 22 декабря 2023 года — об этом в своих соцсетях сообщил продюсер и актер Федор Горбатенко. Финальные сцены были сняты именно там, ведь город с живописным морским побережьем и особой архитектурой оказался идеальной локацией для нужной атмосферы проекта. В итоге сериал полюбился целевой аудитории канала «Домашний», получив высокие оценки.