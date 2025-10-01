«Здесь все свои» — новый российский мелодраматический сериал, который вышел на экраны 18 сентября 2025 года и сразу же полюбился публике.

Синопсис гласит:

В глухом дальневосточном посёлке, отрезанном тайгой, после пожара на лесопилке находят обгоревшие тела. Молодой следователь Евгения Ракитина сталкивается с стеной молчания: местные власти и жители списывают всё на несчастный случай. Но её чутьё подсказывает, что это убийство. Погружаясь в дело, она понимает, что все в Черновке повязаны круговой порукой, а разгадку следует искать в тёмных тайнах прошлого.

Где снимали сериал «Здесь все свои»

Сериал «Здесь все свои» обрел свое визуальное воплощение в самых разных уголках Северной столицы и ее обширных окрестностей, что позволило создать поистине эпический размах. Съемочная группа масштабно поработала в Санкт-Петербурге и за его пределами, охватив множество точек Ленинградской области. По информации из производственных источников, особый акцент был сделан на демонстрации разнообразных и завораживающих природных ландшафтов.

Таким образом, зрителей ждет не только захватывающая история, но и настоящее визуальное путешествие: камера запечатлеет и атмосферу городской среды Петербурга, и потрясающие виды, открывающиеся в области — от дремучих хвойных массивов и скалистых берегов до умиротворяющей красоты озерных гладей, которые служат не просто декорацией, а важной составляющей повествования.