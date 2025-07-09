Меню
Где снимали сериал "Заговор на одиночество"?

Где снимали сериал "Заговор на одиночество"?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

Сериал "Заговор на одиночество" снимали в деревне Сильково, которая располагается в Калужской области. Съемки мелодрамы проходили летом 2023 года.

Напоминаем сюжет. Нина Портнова — простая женщина из маленького посёлка. Она трудится на молокозаводе и руководит танцевальным коллективом «Кружева». Но в личной жизни ей не везёт: за ней тянется жуткая семейная легенда о «чёрных вдовах» — все женщины в их роду теряли мужей и оставались одинокими. Сама Нина к 30 годам уже дважды овдовела и уверена, что больше не сможет полюбить, особенно после смерти второго мужа Владимира. Всё меняется с приездом Виктора, бригадира строителей. Между ними вспыхивают чувства, но их счастью мешают и настойчивые ухаживания Михаила (брата покойного мужа), и страх Нины перед родовым проклятием. Осмелится ли она рискнуть и связать судьбу с Виктором, зная, какая участь может его ждать?

