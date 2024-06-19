Где снимали сериал "За семью печатями"?

Наш ответ:

Съемки сериала "За семью печатями" стартовали в июне 2021 года и продолжались четыре месяца. Начались они в Ростове-на-Дону, поскольку этот город мог служить декорацией как для столичной Москвы, так и для провинциального городка. После этого съемочная группа перебралась в Таганрог.



Сюжет сериала повествует о драматических событиях в жизни Кристины. В детстве её предала родная сестра Анна, которая после гибели родителей стала главой семьи и отправила Кристину в детский дом. Спустя годы Анна вновь появляется в жизни Кристины с неожиданным предложением, что переворачивает всё с ног на голову. Теперь Кристине предстоит возглавить семейный бизнес и разобраться, кому из своих "чужих родных" она может доверять, а кого следует опасаться.