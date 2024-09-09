Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «За первого встречного»?

Где снимали сериал «За первого встречного»?

Олег Скрынько 9 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«За первого встречного» — российская многосерийная мелодрама, премьера которой состоялась в 2021 году. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. По сюжету дочь крупного преуспевающего бизнесмена (Равшана Куркова) накануне своей свадьбы застает своего жениха с другой девушкой. Чтобы отомстить, обиженная героиня оформляет брак с первым попавшимся мужчиной, который оказывается не тем, кем казался.

Съемки «За первого встречного» проходили в 2018 году в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Абхазии. На Кавказе основными локациями стали деревня Ачандара и город Новый Афон. Там были отсняты сцены, имеющие отношение к родственникам главной героини. По словам режиссера Владимира Балкашинова, Куркова специально научилась танцевать лезгинку. Кроме того, в сериале появляются настоящие джигиты, которые танцевали вместе с Курковой в своих традиционных костюмах.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

За первого встречного
За первого встречного мелодрама
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше