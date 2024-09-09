Где снимали сериал «За первого встречного»?

Наш ответ:

«За первого встречного» — российская многосерийная мелодрама, премьера которой состоялась в 2021 году. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. По сюжету дочь крупного преуспевающего бизнесмена (Равшана Куркова) накануне своей свадьбы застает своего жениха с другой девушкой. Чтобы отомстить, обиженная героиня оформляет брак с первым попавшимся мужчиной, который оказывается не тем, кем казался.



Съемки «За первого встречного» проходили в 2018 году в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Абхазии. На Кавказе основными локациями стали деревня Ачандара и город Новый Афон. Там были отсняты сцены, имеющие отношение к родственникам главной героини. По словам режиссера Владимира Балкашинова, Куркова специально научилась танцевать лезгинку. Кроме того, в сериале появляются настоящие джигиты, которые танцевали вместе с Курковой в своих традиционных костюмах.