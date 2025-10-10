Где снимали сериал "За финишной чертой"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 октября 2025 Дата обновления ответа: 10 октября 2025

«За финишной чертой» — мелодраматический сериал, который вышел на телеканале «Домашний» в 2025 году.

Синопсис гласит:

Катя Саблина — знаменитая биатлонист, находящаяся на пике карьеры. Приняв решение уйти из спорта ради семьи, она теряет мужа в результате трагического нападения и по стечению обстоятельств сама оказывается обвиняемой. Признав вину в надежде на скорое освобождение, Катя теряет сына Даньку, которого забирает тётя. Год спустя мальчик бесследно исчезает, и Катя, сбежав из мест заключения, объединяется с бывшим опером Угрюмовым. Вместе у них есть всего трое суток, чтобы найти ребёнка и раскрыть истинные причины трагедии, разрушившей её жизнь.

Где снимали сериал «За финишной чертой»

Съёмки сериала «За финишной чертой» прошли в столице Башкортостана, Уфе. К работе над проектом были привлечены специалисты местной киностудии «Башкортостан». Стоит отметить, что телеканал «Домашний» уже не впервые выбирает Уфу в качестве площадки для своих проектов.

За финишной чертой
За финишной чертой мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
2025, Россия
0.0
