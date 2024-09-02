Меню
Где снимали сериал "Я не могу без тебя"?

Олег Скрынько 2 сентября 2024
Наш ответ:

Драматический сериал "Я не могу без тебя," который дебютировал на Первом канале в 2024 году, обещает погрузить зрителей в атмосферу 1970-х годов, и это не просто красивые слова. Съёмки проходили в Москве и живописных уголках Псковской области, включая Пушкинские горы. Для создания аутентичной провинциальной атмосферы 70-х годов была полностью реконструирована школа, обустроена центральная площадь, и установлен памятник В. И. Ленину в одном из местных поселков.

Сюжет переносит нас в 1970-е, где счастливая жизнь Кирилла и Надежды, воспитывающих двоих сыновей, резко меняется с приездом нового парторга Вадима и его жены Валентины. Кирилл внезапно влюбляется в Валентину, что становится причиной острого конфликта между мужчинами. Этот любовный треугольник приводит к трагедии, которая навсегда изменит судьбы нескольких человек.

