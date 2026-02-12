Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Я буду помнить»?

Где снимали сериал «Я буду помнить»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 февраля 2026 Дата обновления ответа: 12 февраля 2026

Съемки мелодрамы «Я буду помнить» (2026) проходили в живописных локациях Кубани, включая морские пейзажи и тайгу, что подчеркивает красоту природы в кадре. Сериал рассказывает историю, действие которой разворачивается на фоне южной природы.

О чем сериал

В центре сюжета — учительница рисования Рита Говорова. Кажется, что у нее счастливая жизнь, но на самом деле у нее не все ладится. Рита хочет детей, но супруг Дима против этого. После очередной ссоры Рита отправляется в Сибирь, но вертолет терпит крушение в тайге. Дима бросается на поиски жены вместе со следователем Ириной Филатовой. Рита остается в живых, но лишается памяти. Ее находит охотник Матвей Калугин и приводит в свое село. Рита начинает новую жизнь, но у нее также оказывается краденый алмаз, который стремятся заполучить контрабандисты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я буду помнить
Я буду помнить мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
