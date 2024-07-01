Где снимали сериал "Высшая мера"?

Наш ответ:

Съёмки сериала проходили летом 2022 года, и основным местом действия стал Ярославль. Зрители увидят улицы города в декорациях советской эпохи, а также живописную набережную. Некоторые сцены также снимали в соседней Костроме.



События сериала разворачиваются в Ярославле в 1974 году, когда в городе происходят два громких преступления: сначала шилом в ухо убивают вора-рецидивиста Лукина, известного по прозвищу Бурелом, а затем психически больной физик Калёнов отрезает голову своей соседке и приносит её в милицию. За расследование берётся следователь по особо важным делам Егор Таболин. Он убеждён, что дважды Герой Советского Союза лётчик Тимофей Кретов, ранее признавшийся в убийстве Лукина, невиновен, и что убийство женщины не было случайным. Таболин начинает подозревать, что оба преступления связаны и ведут к местной психиатрической больнице, которую возглавляют главврач Михаил Нагорных и его заместитель Виктор Ваганов. Следователю предстоит разобраться в этих запутанных делах, выяснить, какое отношение к преступлениям имеет руководство больницы, поймать неуловимого убийцу и добиться справедливого наказания для виновных.