Где снимали сериал «Все как у людей»?

Где снимали сериал «Все как у людей»?

Олег Скрынько 25 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Все как у людей» — российский детективно-мелодраматический сериал. Первый сезон, состоящий из четырех эпизодов, вышел в 2021 году, а второй (16 эпизодов) был представлен в 2023 году. Съемки проходили в тихом городке под названием Таруса, который находится в Калужской области. Особенно творческой команде понравился парк над Окой и набережная у памятника Марине Цветаевой. Также съемки имели место в Москве.

По сюжету старший следователь Следственного комитета Кира Ардова по долгу службы перебирается из Москвы в городок Междуреченск. Она берется за расследование смерти местного предпринимателя Виктора Бокова. Напарником Киры становится оперативник Олег Вебер. Отношения между ними не складываются.



Все как у людей. Продолжение
Все как у людей. Продолжение мелодрама, детектив
2023, Россия
0.0
