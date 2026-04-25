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Где снимали сериал «Время любить»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Мини-сериал «Время любить» (2012, 4 серии, Россия-1) снимали в Крыму. Основной съёмочной площадкой стал город Судак — именно его улочки и пляжи мелькают в кадре на протяжении всех серий.

Часть сцен снималась в посёлке Новый Свет — там находится винтажный отель «Новый Свет», который в сериале легко узнать по характерному фасаду и живописной территории. Съёмки в Судаке продолжались до середины августа, а в Новом Свете работали в начале того же месяца.

Так что если после просмотра вас не отпускает ощущение, что вы где-то уже видели эти виды, — вполне возможно, что видели. Крымское побережье в этих местах очень узнаваемое, а сериал, по сути, работает как красивая открытка оттуда.

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Время любить
Время любить драма, мелодрама
2012, Россия
5.0
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