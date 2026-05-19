Где снимали сериал «Восьмой участок»?

«Восьмой участок» — российский мелодраматический сериал, стартовавший на телеканале «Россия» в феврале 2023 года. В мае 2026 года начал выходить второй сезон.

Где проходили съемки?

Съемки обоих сезонов имели место в Москве и её окрестностях. Производством проекта занималась кинокомпания Team Films по заказу телеканала «Россия».

О чем сериал