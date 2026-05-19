Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Восьмой участок»?

Где снимали сериал «Восьмой участок»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 мая 2026

«Восьмой участок» — российский мелодраматический сериал, стартовавший на телеканале «Россия» в феврале 2023 года. В мае 2026 года начал выходить второй сезон.

Где проходили съемки?

Съемки обоих сезонов имели место в Москве и её окрестностях. Производством проекта занималась кинокомпания Team Films по заказу телеканала «Россия».

О чем сериал

В центре сюжета — экс-нейрохирург Инна Лосева. В первом сезоне она теряет мужа, а также сама нуждается в операции. Героиня возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за больной матерью. Там она устраивается работать в районную поликлинику и становится заведующей одиозного восьмого участка. Инна вступает в борьбу с собственными коллегами, пациентами и местными чиновниками, которые плетут преступные интриги. Вместе с тем Инна вновь встречает свою первую любовь в лице главврача поликлиники Александром Буйковым. Во втором сезоне Инна счастлива с Аркадием, но он все еще вынужден конкурировать за нее с Александром и новым медицинским чиновником Ильей Васильевым. В итоге Инна и Аркадий расходятся, но выясняется, что Инна беременна.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Восьмой участок
Восьмой участок мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше