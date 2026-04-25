Где снимали сериал «Вкус к убийству»?

«Вкус к убийству» (A Taste for Murder) — британский детективный сериал 2026 года, 6 серий. По сюжету лондонский детектив Джо Моттрам приезжает на остров Капри вместе с дочерью-подростком, чтобы пережить смерть жены, и оказывается втянут в расследование серии убийств.

Съёмки проходили в двух странах — Италии и Хорватии. Работа стартовала в начале 2025 года.

Италия. Основные локации — остров Капри и Неаполь. Именно эти места создают ту самую солнечную средиземноморскую атмосферу сериала. Также часть сцен снималась в Четаре на Амальфитанском побережье.

Хорватия. Значительная часть съёмок прошла в регионе Кварнер: в городах Опатия, Волоско, Лабин, Риека, Ловран и Мошченичка-Драга. В Риеке, например, местный рынок «играл роль» рынка на Капри. Хорватские локации подбирались так, чтобы визуально сливаться с итальянскими сценами — зритель переход между странами практически не замечает.

Продюсерскую поддержку в Хорватии обеспечивала загребская компания Drugi Plan. Более 90% съёмочной группы в хорватской части составляли местные специалисты.