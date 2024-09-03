Меню
Где снимали сериал «Витязи»?

Олег Скрынько 3 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Витязи» — российский детективный сериал, действие которого разворачивается на Руси в XIII веке. Сезон состоит из восьми эпизодов длительностью по 50 минут. Премьера состоялась 6 ноября 2023 года.

Съемки «Витязей» продлились несколько месяцев. На протяжении десяти дней творческая команда работала на территории музейного комплекса Старая Ладога, который находится близ одноименного села в Ленинградской области. Расположенный здесь замок показался создателям проекта аутентичным в контексте изображаемой в сериале эпохи. Значительная часть съемок прошла у Николаевской крепости. Также на экране фигурируют пейзажи, заснятые в Волховском районе, изобилующем лесными массивами. Там же были найдены болотистые места.

«Витязи» повествуют о трех бравых богатырях и их подвигах. Первый — мудрый и проницательный Белогор, который скорбит по погибшим товарищам. Он решает оставить службу и поселиться на окраине Новгорода. Второй — молодой и красивый деревенский парень Агафон, всегда рвущийся в бой. Третий — таинственный Варун, отличающийся рассудительностью и любовью к природе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Витязи
Витязи исторический, детектив
2023, Россия
0.0
