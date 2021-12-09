Где снимали сериал «Ветреный» в Турции?

Съемки популярного турецкого сериала проходили в провинции Мардин. В кадре можно увидеть такие расположенные в ней города, как Мидьят и Нусайбин. Кроме того, съемочная группа работала в Стамбуле, Урфе, храмовом комплексе Гебекли-Тепе. «Ветреный» – история любви представителей двух враждующих кланов, Асланбей и Шадоглу. Миран вырос с мыслями о неизбежной мести, а Рейан всегда видела в людях и в жизни светлую сторону. Пути молодых людей, так непохожих друг на друга, пересекаются, чтобы навсегда изменить их судьбы.
Роли Мирана и Рейан принесли мировую известность актерам Акыну Акынозю и Эбру Шахин.
