Где снимали сериал "Великая: Золотой век"?

Наш ответ:

«Великая: Золотой век» — продолжение успешного российского сериала о Екатерине II. Новый сезон снимали на более чем двух сотнях исторических локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В их числе — Петропавловская крепость, Смольный собор, Ораниенбаум, а также знаменитые дворцы: Константиновский, Гатчинский, Воронцовский и Екатерининский в Царском Селе.



1763 год. Екатерина II возвращает двор в Петербург и полна энтузиазма — она мечтает о просвещённой России, равноправии и развитии. Но её реформам мешают интриги придворных и недоброжелательность Европы. В окружении императрицы зреет масонский заговор. Проявляя политическую мудрость, Екатерина укрепляет власть, превращает врагов в союзников и избавляется от опасных фигур. На её пути — трудные испытания: разрыв с Орловым, конфликт с сыном, война с Турцией и бунт Пугачёва. Но она выдержит всё — как правительница, а не просто женщина.