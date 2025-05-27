Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Великая: Золотой век"?

Где снимали сериал "Великая: Золотой век"?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«Великая: Золотой век» — продолжение успешного российского сериала о Екатерине II. Новый сезон снимали на более чем двух сотнях исторических локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В их числе — Петропавловская крепость, Смольный собор, Ораниенбаум, а также знаменитые дворцы: Константиновский, Гатчинский, Воронцовский и Екатерининский в Царском Селе.

1763 год. Екатерина II возвращает двор в Петербург и полна энтузиазма — она мечтает о просвещённой России, равноправии и развитии. Но её реформам мешают интриги придворных и недоброжелательность Европы. В окружении императрицы зреет масонский заговор. Проявляя политическую мудрость, Екатерина укрепляет власть, превращает врагов в союзников и избавляется от опасных фигур. На её пути — трудные испытания: разрыв с Орловым, конфликт с сыном, война с Турцией и бунт Пугачёва. Но она выдержит всё — как правительница, а не просто женщина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великая
Великая драма, исторический
2015, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше