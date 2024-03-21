Где снимали сериал «Васнецова»?

Наш ответ:

Съемки многосерийной детективной драмы «Васнецова» прошли в Калининграде и Калининградской области. По сюжету именно здесь разворачиваются события. Так, в сериале фигурируют улицы Калининграда, а также относительно недавно обустроенный променад Зеленоградска у побережья Балтийского моря.



«Васнецова» состоит из шестнадцати эпизодов. Премьера состоялась в 2023 году. Сериал повествует о женщине по имени Вероника Васнецова. Она имеет звание майора, а также является матерью четверых детей. После десятилетнего перерыва она возвращается к работе и устраивается в следственное управление Калининграда, перебравшись туда из Санкт-Петербурга. Васнецова возглавляет группу по расследованию особо тяжких преступлений. На новом месте главную героиню принимают с неприязнью. Кроме проблем на работе, Васнецова занимается воспитанием детей и пытается наладить личную жизнь.