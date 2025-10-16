Где снимали сериал «Васька»?

«Васька» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 13 октября 2025 года на телеканале НТВ.
Съемки сериала «Васька» велись в Санкт-Петербурге, основной локацией стал Васильевский остров (Здание Двенадцати коллегий, Культурный квартал «Брусницын», Морской вокзал, Московский вокзал, площадь Восстания, Новобиржевой гостиный двор, Стрелка Васильевского острова, Сфинксы и грифоны на Университетской набережной). Также съемки имели место в Кронштадте (Театр Балтийского флота), Сестрорецке (Оружейный завод, гидростанция) и Пскове (Псковский кремль).
Полковник Александр Емелин, который вот-вот должен получить повышение до главы полицейского отдела. Однако в итоге должность достается Василию Емельянову, который был переведен на Васильевский остров из уголовного розыска Центрального района. Изначально отношения между героями не ладятся, но в итоге им удается найти общий язык в работе.
