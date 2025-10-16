Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не одна дома 3. Выпускной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Васька»?

Где снимали сериал «Васька»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 октября 2025 Дата обновления ответа: 16 октября 2025

«Васька» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 13 октября 2025 года на телеканале НТВ.

Где проходили съемки?

Съемки сериала «Васька» велись в Санкт-Петербурге, основной локацией стал Васильевский остров (Здание Двенадцати коллегий, Культурный квартал «Брусницын», Морской вокзал, Московский вокзал, площадь Восстания, Новобиржевой гостиный двор, Стрелка Васильевского острова, Сфинксы и грифоны на Университетской набережной). Также съемки имели место в Кронштадте (Театр Балтийского флота), Сестрорецке (Оружейный завод, гидростанция) и Пскове (Псковский кремль).

О чем сериал

Полковник Александр Емелин, который вот-вот должен получить повышение до главы полицейского отдела. Однако в итоге должность достается Василию Емельянову, который был переведен на Васильевский остров из уголовного розыска Центрального района. Изначально отношения между героями не ладятся, но в итоге им удается найти общий язык в работе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Васька
Васька детектив
2025, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше