Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Варяги"?

Где снимали сериал "Варяги"?

Олег Скрынько 30 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В новом детективном боевике "Варяги," премьера которого состоялась на НТВ в сентябре, зрителей ждет мощный коктейль из остросюжетного экшена и закрученного криминального расследования. Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, что добавило картине атмосферности и реализма.

События разворачиваются в небольшом городке Горовце, расположенном неподалеку от границы с Латвией. Здесь произошло настоящее ЧП — большая часть руководства местного ОВД оказалась под арестом, что запустило цепочку интриг на федеральном уровне. В эпицентре этой истории — цементный завод, ставший причиной ожесточенной борьбы за контроль над городом. Чтобы навести порядок, в Горовец прибывают столичные оперативники. Майор Сергей Малахов получает должность начальника отдела, а капитаны Вадим Груздев и Иван Шадрин берут под контроль отдел уголовного розыска. Их задача — разгрести этот клубок коррупции и не допустить дальнейшего погружения города в хаос.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Варяги
Варяги детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше