Где снимали сериал "Варяги"?

В новом детективном боевике "Варяги," премьера которого состоялась на НТВ в сентябре, зрителей ждет мощный коктейль из остросюжетного экшена и закрученного криминального расследования. Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, что добавило картине атмосферности и реализма.
События разворачиваются в небольшом городке Горовце, расположенном неподалеку от границы с Латвией. Здесь произошло настоящее ЧП — большая часть руководства местного ОВД оказалась под арестом, что запустило цепочку интриг на федеральном уровне. В эпицентре этой истории — цементный завод, ставший причиной ожесточенной борьбы за контроль над городом. Чтобы навести порядок, в Горовец прибывают столичные оперативники. Майор Сергей Малахов получает должность начальника отдела, а капитаны Вадим Груздев и Иван Шадрин берут под контроль отдел уголовного розыска. Их задача — разгрести этот клубок коррупции и не допустить дальнейшего погружения города в хаос.
