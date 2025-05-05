Меню
Где снимали сериал "В парке Чаир"?

Где снимали сериал "В парке Чаир"?

5 мая 2025
Наш ответ:

Съёмки сериала «В парке Чаир» стартовали в марте 2021 года в старинном Суздале. Отдельные эпизоды также были отсняты в Москве и городе Медынь.

В центре сюжета — история четырёх школьных подруг: Любы, Ани, Сони и Алины. Им всего по семнадцать, и каждая грезит своим будущим. Люба мечтает о сцене и свадьбе с одноклассником Серёжей, романтичным юношей, пишущим стихи и влюблённым в неё без памяти. Алина строит планы выйти замуж за Вильку. Соня ждёт встречи с идеальным мужчиной — умным, тонким, глубоким, и игнорирует влюблённого в неё Осю. Аня же хранит свои мечты при себе, предпочитая не делиться ни с кем. Девушки уверены — весь мир у их ног. Но когда в их жизнь вмешивается 30-летний журналист Андрей, чьи слова звучат слишком мрачно для их юных сердец, особенно для влюбчивой Любы, всё начинает меняться. На дворе — лето 1940 года. Впереди — война, которая разрушит иллюзии и заставит повзрослеть раньше времени.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

В парке Чаир
В парке Чаир драма
2025, Россия
0.0
