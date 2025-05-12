Где снимали сериал «Урок»?

Наш ответ:

«Урок» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайнк-кинотеатре Okko 25 апреля. Восьмой и заключительный эпизод сезона выйдет 13 июня. Основные съемки прошли в 2024 году в Перми. Сцены, действие которых разворачивается в школе, снимались в учебном учреждении «Мастерград». Также творческая команда работала в Кунгурской ледяной пещере, на Комсомольском проспекте и на набережной реки Камы.



В центре сюжета — рэпер Антон, чью жизнь кардинально меняет автокатастрофа, в которой погибла его девушка. Сам же Антон оказался в наркологической клинике, тогда как о музыкальной карьере пришлось забыть. Антон возвращается в родной городок, где обращается за помощью к своему брату Константину, который работает директором школы. Константин согласен помочь Антону только при условии, что тот поработает учителем, взяв под опеку старшеклассников.