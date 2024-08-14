Где снимали сериал «Уравнение любви»?

Наш ответ:

«Уравнение любви» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2012 год. Съемки прошли в центре Ярославля. Команда проекта работала на Первомайской улице, в сквере на улице Богдановича, на Речном вокзале и в драматическом театре имени Ф.Г. Волкова.



Главной героиней выступает Татьяна Сергеева, ведущая размеренный образ жизни. Она посвящает себя мужу и сыну Денису, а также работает воспитательницей в детском саду. Переломным моментом в судьбе Татьяны становится автокатастрофа, виновником которой оказывается Денис. Самоотверженная женщина, однако, берет вину на себя и отправляется в тюрьму. При этом супруг Татьяны и сам Денис воспринимают эту жертву как нечто само собой разумеющееся. В колонии Татьяна, не привыкшая к физическому труду, подвергается травле со стороны других заключенных. Единственным другом и помощником женщины становится осужденный по имени Аркадий. Тем временем муж Тани и Денис живут своей жизнью. Кроме того, парень женится. Татьяна же начинает осознавать, что не хочет возвращаться к ним, желая быть с Аркадием. Неожиданно Татьяна условно-досрочно выходит на свободу, из-за чего вынуждена сделать трудный выбор.