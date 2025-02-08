Где снимали сериал «Уголь»?

«Уголь» — российский драматический сериал 2017 года. Сезон включает восемь эпизодов. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Кино1ТВ».
Действие разворачивается в 1990-х годах. В фильме реалистично и бескомпромиссно показан шахтерский труд. Этому поспособствовало то, что творческая команда работала не среди декораций, а на натуре. Съемки проходили в городах Красный Сулин и Шахты, расположенных в Ростовской области. В этих местах действительно добывается уголь. Впрочем, некоторые декорации все же были добавлены, но это было продиктовано необходимостью изобразить минувшую эпоху. Затопление шахты снималось с помощью специального бассейна.
