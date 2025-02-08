Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Уголь»?

Где снимали сериал «Уголь»?

Олег Скрынько 8 февраля 2025 Дата обновления: 8 февраля 2025
Наш ответ:

«Уголь» — российский драматический сериал 2017 года. Сезон включает восемь эпизодов. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Кино1ТВ».

Действие разворачивается в 1990-х годах. В фильме реалистично и бескомпромиссно показан шахтерский труд. Этому поспособствовало то, что творческая команда работала не среди декораций, а на натуре. Съемки проходили в городах Красный Сулин и Шахты, расположенных в Ростовской области. В этих местах действительно добывается уголь. Впрочем, некоторые декорации все же были добавлены, но это было продиктовано необходимостью изобразить минувшую эпоху. Затопление шахты снималось с помощью специального бассейна.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше