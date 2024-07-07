Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Убойный отпуск»?

Где снимали сериал «Убойный отпуск»?

Олег Скрынько 7 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Убойный отпуск» — российский комедийный сериал о супружестве, стартовавший 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. Основная часть съемок прошла в Турции на курорте Фетхие, который находится на берегу Средиземного моря. Там же события имеют место по сюжету. В сериале фигурирует пятизвездочный отель, прилегающий к нему пляж, а также местные морские пейзажи с прогулочными яхтами. Началось производство осенью 2022 года, а завершилось 22 декабря того же года. Проект ранее фигурировал под рабочим названием «Лишний в постели». Сцены, в которых действие происходит на борту самолета, снимались в студийных павильонах в Москве.

Сериал повествует о супругах Любе и Роме, которые устали от жизни друг с другом, но делают вид, что счастливы, чтобы не расстраивать свою взрослую дочь. Девушка отправляет родителей на отдых в Турцию, но там Люба и Рома окончательно решают развестись. Люба начинает флиртовать с русскоговорящим турком, а Рома быстро находит приятеля-собутыльника. Утром Рома обнаруживает Любу в постели с ее турецким ухажером, но оказывается, что тот мертв. Тогда супруги решают тайком избавиться от тела.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Убойный отпуск
Убойный отпуск комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше