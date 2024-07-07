Где снимали сериал «Убойный отпуск»?

Наш ответ:

«Убойный отпуск» — российский комедийный сериал о супружестве, стартовавший 1 июля в онлайн-кинотеатре KION. Основная часть съемок прошла в Турции на курорте Фетхие, который находится на берегу Средиземного моря. Там же события имеют место по сюжету. В сериале фигурирует пятизвездочный отель, прилегающий к нему пляж, а также местные морские пейзажи с прогулочными яхтами. Началось производство осенью 2022 года, а завершилось 22 декабря того же года. Проект ранее фигурировал под рабочим названием «Лишний в постели». Сцены, в которых действие происходит на борту самолета, снимались в студийных павильонах в Москве.



Сериал повествует о супругах Любе и Роме, которые устали от жизни друг с другом, но делают вид, что счастливы, чтобы не расстраивать свою взрослую дочь. Девушка отправляет родителей на отдых в Турцию, но там Люба и Рома окончательно решают развестись. Люба начинает флиртовать с русскоговорящим турком, а Рома быстро находит приятеля-собутыльника. Утром Рома обнаруживает Любу в постели с ее турецким ухажером, но оказывается, что тот мертв. Тогда супруги решают тайком избавиться от тела.