Где снимали сериал "Убойная сила"?

Наш ответ:

Съемки криминальной драмы «Убойная сила» происходили преимущественно в Санкт-Петербурге.



Напоминаем сюжет сериала, полюбившегося миллионам зрителей по всей России. События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1999 году. В центре внимания — оперативники из районного отдела милиции и бойцы убойного отдела. Первый сезон представляет собой цельную сюжетную линию, состоящую из девяти серий, а начиная со второго сезона каждая серия — это отдельное расследование. Главные герои — Игорь Плахов и Василий Рогов, сотрудники милиции, ежедневно сталкивающиеся с раскрытием как мелких, так и серьёзных преступлений. Несмотря на скромную зарплату и постоянный риск, они честно выполняют свою работу. К ним присоединяется Анатолий Дукалис из Петроградского РУВД, сохраняющий связь с героями «Улиц разбитых фонарей». Со второго сезона Плахов, Рогов и Шишкин переходят работать в 2-й отдел УУР под началом генерала Максимова, где их пути с бывшими коллегами расходятся.