Где снимали сериал «У самого моря»?

Где снимали сериал «У самого моря»?

Олег Скрынько 16 июня 2025 Дата обновления: 16 июня 2025
Наш ответ:

«У самого моря» — российский детективно-мелодраматический мини-сериал, вышедший 9 июня на телеканале «Россия 1». Проект представляет собой спин-офф сериала «Тайны следствия». Основные события разворачиваются в Сочи. Там же походили съемки. Локациями также стали Красная Поляна, Адлер и Санкт-Петербург.

По сюжету Людмила Колонкова, подруга Марии Швецовой, вместе с 6-летним сыном Ванечкой едет в Сочи. Именно в этом городе героиня познакомилась с отцом Ванечки по имени Андрей. Позже Андрей изменил Людмиле, так и не узнав от нее, что она беременна. Вновь оказавшись в Сочи, Людмила знакомится с Дмитрием из Томска, который ее во всем поддерживает. Однажды Ванечка исчезает. Подозрение падает на Андрея. Также Людмиле помогают в этом деле Кораблев и Курочкин.

У самого моря
драма, мелодрама
2025, Россия
