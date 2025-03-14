Где снимали сериал «Три плюс три»?

Наш ответ:

«Три плюс три» — российский комедийный сериал, созданный онлайн-кинотеатрами Okko и START, а также телеканалом СТС. Премьера состоялась 10 марта 2025 года. Сезон включает шестнадцать эпизодов, продолжительность каждого составляет около 24 минут. Съемки проходили на улицах Коломны и в Московской области.



Действие разворачивается в уютном городке Золотого кольца России. Там проживает семейство Клячевых, состоящее из писателя Антона Павловича, его сына-кузнеца Леонида и внука-спасателя Прометея. Там же живет семья Лариных: активная таксистка Валентина Петровна, ее дочь-экскурсовод Света и внучка-художница Юля. Прометей уверен, что Юля аферистка. Он выводит ее на чистую воду и обращается в полицию. Эта встреча становится поворотной не только для молодых людей, но и для всех остальных героев этой истории.