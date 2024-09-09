Меню
Где снимали сериал "Третье сентября"?

Олег Скрынько 9 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Третье сентября» - новая комедия от канала ТНТ, название которой отсылает к популярной песне Михаила Шуфутинского, которая была издана еще в 1994 году. Песня по-прежнему пользуется особой популярностью, а сам исполнитель принял участие в проекте. Съемки телесериала проходили в Твери летом 2024 года.

Витя готовится к свадьбе с любимой Машей, а накануне решает весело провести время с друзьями. Однако наутро он просыпается с жуткой головной болью и совершенно не помнит, что произошло прошлой ночью. В этот же день Маша отменяет свадьбу, бросает его и уезжает. В полном отчаянии Виктор мечтает о том, чтобы вернуть всё назад. И судьба предоставляет ему этот шанс: проснувшись на следующее утро, он обнаруживает, что на календаре снова 3 сентября.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Третье сентября
Третье сентября комедия
2024, Россия
0.0
