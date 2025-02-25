Меню
Где снимали сериал «Токсичный роман»?

Где снимали сериал «Токсичный роман»?

Олег Скрынько 25 февраля 2025 Дата обновления: 25 февраля 2025
Наш ответ:

«Токсичный роман» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» 20 февраля 2025 года. Это история об иллюстраторе детских книг Елене, которая желает обрести возлюбленного. Она знакомится с импозантным Георгием, но тот на самом деле оказывается манипулятором и злодеем. Елена застает его с любовницей, а затем погибает лучшая подруга главной героини, оставив двух дочерей. В дальнейшем Елена пытается добиться опеки над девочками. Съемки имели место летом и осенью 2024 года. Производством занималась компания «Магнум-фильм». Информации о том, где именно проходили съемки, в интернете нет. Вероятно, сериал снимался в Московской области.

