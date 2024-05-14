Где снимали сериал «Территория»?

Наш ответ:

«Территория» — российский мистический сериал, премьера которого состоялась в 2020 году. Второй сезон вышел в начале 2023 года. На данный момент ведется разработка третьего сезона.



Шоу основано на мифологии народов Урала и коми-пермяцкой демонологии, поэтому съемки прошли в Пермском крае. По сюжету действие разворачивается рядом с Кудымкаром, но съемочная команда работала на территории треугольника, который образуют Чусовой, Губаха и Александровск. Вместе с тем в сериале фигурируют Кунгурская ледяная пещера, Царская арка на реке Чусовой, Каменный город и Усьвенские столбы, нависающие над рекой Усьвой, а также скала Камень Стрельный на берегу реки Койва. Сообщается, что работа также проходила в таких населенных пунктах, как Пашия, Горнозаводск и деревня Кусья-Александровская. Кроме того, в кадре появляется музей политических репрессий «Пермь-36».