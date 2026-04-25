Где снимали сериал «Тёплый ветер с севера»?

«Тёплый ветер с севера» — 16-серийная мелодрама 2026 года, канал «Россия 1». Премьера — 20 апреля 2026 года.

Съёмки проходили в двух регионах — Мурманской области и Москве.

Мурманская область. Основные северные сцены снимались в городе Мончегорск. Часть съёмок также прошла в Кировске. Режиссёр Феликс Герчиков (знакомый зрителям по сериалу «Заполярный вальс», который тоже снимался в Мончегорске) специально подбирал как можно больше живописных локаций, чтобы Заполярье стало не просто фоном, а полноценным героем истории. Съёмочная группа работала в Мурманской области около полутора месяцев, летом 2025 года. Первые съёмочные дни выпали на пронизывающий холод, а рабочий день актёров нередко длился с 9 утра до 9 вечера.

Москва. Столичные сцены снимались отдельно, под руководством второго режиссёра — Алёны Райнер. Московский блок завершился в ноябре 2025 года.

Местные жители активно помогали съёмочной группе: предоставляли транспорт, помещения под локации, крупный реквизит и охотно участвовали в массовых сценах. Производством занималась кинокомпания «Гамма».