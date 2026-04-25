Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Тёплый ветер с севера»?

Где снимали сериал «Тёплый ветер с севера»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

 «Тёплый ветер с севера» — 16-серийная мелодрама 2026 года, канал «Россия 1». Премьера — 20 апреля 2026 года.

Съёмки проходили в двух регионах — Мурманской области и Москве.

Мурманская область. Основные северные сцены снимались в городе Мончегорск. Часть съёмок также прошла в Кировске. Режиссёр Феликс Герчиков (знакомый зрителям по сериалу «Заполярный вальс», который тоже снимался в Мончегорске) специально подбирал как можно больше живописных локаций, чтобы Заполярье стало не просто фоном, а полноценным героем истории. Съёмочная группа работала в Мурманской области около полутора месяцев, летом 2025 года. Первые съёмочные дни выпали на пронизывающий холод, а рабочий день актёров нередко длился с 9 утра до 9 вечера.

Москва. Столичные сцены снимались отдельно, под руководством второго режиссёра — Алёны Райнер. Московский блок завершился в ноябре 2025 года.

Местные жители активно помогали съёмочной группе: предоставляли транспорт, помещения под локации, крупный реквизит и охотно участвовали в массовых сценах. Производством занималась кинокомпания «Гамма».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Теплый ветер с севера
Теплый ветер с севера мелодрама
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше