Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Темная лошадка»?

Где снимали сериал «Темная лошадка»?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Темная лошадка» — российский криминально-детективный сериал, вышедший 16 июня 2025 года на телеканале НТВ. Шоу также доступно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви». Съемки проходили в Подмосковье и Ярославле осенью 2018 года.

В центре сюжета — матерый аферист Дронов, который давно попал на радары правоохранителей. Особенность Дронова в том, что в своих махинациях он использует неточности в законах, получая помощь от давнего друга Мосина, который служит в госструктурах. Они договариваются провернуть последнее большое дело, чтобы затем жить в свое удовольствие. План, однако, проваливается. Дронов врезается в авто добросовестного капитана полиции Кутика. Дронов пытается дать ему взятку, но тот отказывается. Начальство поручает Кутику доставить Дронова в Москву, но по пути между ними завязывается дружба.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Темная лошадка
Темная лошадка детектив
Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше