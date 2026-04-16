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Где снимали сериал "Тайна старого портрета"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 апреля 2026 Дата обновления ответа: 16 апреля 2026

«Тайна старого портрета» — детективный сериал, вышедший на канале ТВ-Ц в 2026 году. Рассказываем, где его создавали.

Места съемок сериала

Сериал "Тайна старого портрета" снимали в Минске, Беларусь. Причём большая часть съёмочного процесса прошла на территории Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, выступившего локацией загадочного старого дома.

О чем сериал:

Полина работала в музее и, выходя замуж за Михаила, даже не догадывалась, чем обернутся эти отношения. Настоящим ударом для неё стал арест мужа по обвинению в убийстве женщины — выяснилось, что погибшая была его любовницей. Эта трагедия свела Полину с Кириллом, вдовцом убитой. Неожиданно он решает передать её музею старинное полотно — портрет жены художника, которая скончалась больше ста лет назад. На картине Полина замечает таинственные буквы, похожие на шифр, за которым может скрываться разгадка гибели той самой женщины с портрета. Девушка берётся распутать эту необычную историю.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайна старого портрета
Тайна старого портрета детектив, мелодрама, криминал
2026, Россия
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