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Где снимали сериал «Тайна старого портрета»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Точной официальной информации о съёмочных локациях «Тайны старого портрета» (2026) в открытых источниках пока немного. Однако по косвенным признакам можно уверенно предположить, что сериал снимали в Беларуси.

На это указывает состав актёров: Вероника Пляшкевич, Наталья Аладко, Юлия Лазовская, Анастасия Бабуль, Антон Новичёнок — все они хорошо знакомы зрителям белорусского кино и телевидения. Режиссёр Юрий Лейзеров тоже работает преимущественно с белорусскими проектами.

Судя по кадрам из сериала, действие разворачивается в старинной усадьбе-музее, окружённой характерной среднеевропейской природой. Если вы узнаёте какие-то конкретные локации — делитесь в комментариях, будем дополнять.

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Тайна старого портрета
Тайна старого портрета детектив, мелодрама, криминал
2026, Россия
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