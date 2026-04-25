Где снимали сериал «Тайна старого портрета»?

Точной официальной информации о съёмочных локациях «Тайны старого портрета» (2026) в открытых источниках пока немного. Однако по косвенным признакам можно уверенно предположить, что сериал снимали в Беларуси.

На это указывает состав актёров: Вероника Пляшкевич, Наталья Аладко, Юлия Лазовская, Анастасия Бабуль, Антон Новичёнок — все они хорошо знакомы зрителям белорусского кино и телевидения. Режиссёр Юрий Лейзеров тоже работает преимущественно с белорусскими проектами.

Судя по кадрам из сериала, действие разворачивается в старинной усадьбе-музее, окружённой характерной среднеевропейской природой. Если вы узнаёте какие-то конкретные локации — делитесь в комментариях, будем дополнять.