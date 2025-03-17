Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Тайга»?

Где снимали сериал «Тайга»?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

«Тайга» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, драма и триллер. Премьера состоялась 5 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Premier. Также шоу доступно на KION. Сезон включает восемь эпизодов. По сюжету маленький город Вьюча потрясает череда загадочных убийств девочек из неблагополучных семей. За это дело берется следователь Демидов. У него самого две дочери, поэтому поимка преступника становится принципиальной. В дальнейшем Демидов выясняет, что убийца ближе к его семье, чем он мог вообразить. Заключительная серия выйдет 16 апреля.

Сериал изобилует изображением сибирской природы. Вьюча — вымышленный населенный пункт. Живописные ландшафты были отсняты в Челябинской области в районе Сима. При этом основные съемки прошли в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайга
Тайга детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше