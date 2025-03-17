Где снимали сериал «Тайга»?

Наш ответ:

«Тайга» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, драма и триллер. Премьера состоялась 5 марта 2025 года в онлайн-кинотеатре Premier. Также шоу доступно на KION. Сезон включает восемь эпизодов. По сюжету маленький город Вьюча потрясает череда загадочных убийств девочек из неблагополучных семей. За это дело берется следователь Демидов. У него самого две дочери, поэтому поимка преступника становится принципиальной. В дальнейшем Демидов выясняет, что убийца ближе к его семье, чем он мог вообразить. Заключительная серия выйдет 16 апреля.



Сериал изобилует изображением сибирской природы. Вьюча — вымышленный населенный пункт. Живописные ландшафты были отсняты в Челябинской области в районе Сима. При этом основные съемки прошли в Санкт-Петербурге и его окрестностях.