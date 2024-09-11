Где снимали сериал «ТАСС уполномочен заявить…»?

«ТАСС уполномочен заявить…» — советский мини-сериал в жанре шпионского детектива. Состоящий из десяти эпизодов фильм основан на одноименной книге Юлиана Семенова. Премьера состоялась в августе 1984 года. По сюжету действие разворачивается в Москве и вымышленной африканской стране Тразиланд. Съемки проходили преимущественно в Москве. Сцены, действие которых разворачивается в Тразиланде, были отсняты на Кубе. Еще одной локацией стал Таллин, который «сыграл» Западный Берлин. Производством занималась Киностудия имени Максима Горького.
Сериал повествует о советских разведчиках, которые пытаются выследит действующего в Москве агента ЦРУ. Этот шпион работает в институции, куда поступают данные в связи с «африканским узлом».
