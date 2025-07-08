Меню
Где снимали сериал «Свои»?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 8 июля 2025
Наш ответ:

«Свои» — российский детективный сериал, стартовавший в 2017 году. Проект насчитывает уже семь сезонов, последний из которых вышел в 2025 году. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Кудрово. Повествует сериал о лучших специалистах из разных правоохранительных структур, которые были объединены в организацию под названием «СВОИ». Главные герои берутся за расследование самых запутанных и необычных дел. В команду входят судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Свои
Свои драма, криминал, детектив
2017, Россия
0.0
