Где снимали сериал «Сваты» в Турции?

Где снимали сериал «Сваты» в Турции?

Олег Скрынько 30 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Сваты» — украинский комедийный сериал, снискавший огромную популярность на постсоветском пространстве. Шоу стартовало в 2008 году в качестве двухсерийного фильма, который вылился в масштабную телефраншизу, продлившуюся 13 лет. Размах изображаемых событий тоже со временем увеличивался. Если в начале действие разворачивалось в маленькой деревне, а основные съемки проходили под Киевом, то в дальнейшем творческой команде довелось поработать в Турции, Греции и ряде других локаций.

По сюжету в 2010 году Маша и Максим переезжают в Нидерланды, тогда как их родители отправляются в Турцию. Там они заселяются в пятизвездочный отель Nirvana Dolce Vita (там же проводили время Гена и Вован из скетч-шоу «Наша Russia»). Данная гостиница находится на берегу Средиземного моря в деревне Текерова близ Кемера. Гостинице принадлежит пляж, протяженность которого составляет 630 м.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сваты
Сваты комедия
2008, Украина
9.0
Наша Russia
Наша Russia комедия
2006, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
