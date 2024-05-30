Где снимали сериал «Сваты» в Турции?

Наш ответ:

«Сваты» — украинский комедийный сериал, снискавший огромную популярность на постсоветском пространстве. Шоу стартовало в 2008 году в качестве двухсерийного фильма, который вылился в масштабную телефраншизу, продлившуюся 13 лет. Размах изображаемых событий тоже со временем увеличивался. Если в начале действие разворачивалось в маленькой деревне, а основные съемки проходили под Киевом, то в дальнейшем творческой команде довелось поработать в Турции, Греции и ряде других локаций.



По сюжету в 2010 году Маша и Максим переезжают в Нидерланды, тогда как их родители отправляются в Турцию. Там они заселяются в пятизвездочный отель Nirvana Dolce Vita (там же проводили время Гена и Вован из скетч-шоу «Наша Russia»). Данная гостиница находится на берегу Средиземного моря в деревне Текерова близ Кемера. Гостинице принадлежит пляж, протяженность которого составляет 630 м.