Где снимали сериал «Стая»?

Олег Скрынько 27 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Стая» — российская многосерийный драматический триллер, премьера которого состоялась в 2022 году. Сезон состоит из восьми эпизодов. Шоу является адаптацией немецкого сериала «Дикая республика» (2021). Съемки начались в ноябре 2021 года и подошли к концу в мае 2022 года. Производство имело место среди дикой природы в Краснодарском крае, Дагестане и Северной Осетии. Съемки начинались в три часа утра, тогда как путь до локаций подчас занимал более двух часов. Съемочной команде и актерам приходилось преодолевать спуски и подъемы, а также переправляться по рекам. Часть материала снималась с вертолета. В некоторых сценах приходилось опускаться в ледяную воду.

По сюжету социальная работница Рита организовывает эксперимент, в рамках которого несовершеннолетние правонарушители отправляются в экстремальный поход. Ход событий круто меняется, когда становится известно об убийстве в группе. Не верящие в справедливость подростки решают взять Риту в заложники и бежать в горы.

Существует еще два отечественных сериала под таким же названием — детектив от канала НТВ, тоже вышедший в 2022 году, и боевик 2009 года с Алексеем Серебряковым.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стая
Стая драма
2022, Россия
0.0
