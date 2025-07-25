Где снимали сериал "Спасская"?

Наш ответ:

«Спасская» - детективный сериал отечественного производства, съемки которого проходили в Сочи, Адлере и Костроме. Шоу стартовало на канале Россия 1 в 2020 году и продолжает выходить по сей день, сохраняя популярность.



Напоминаем вам сюжет сериала. В центре повествования Анна Спасская — блестящий следователь из Сочи, умная, решительная и непреклонная. Не стесняется быть строгой, уверенно держит себя с начальством и легко добивается признаний от подозреваемых. Ее сильная сторона — умение замечать то, что ускользает от других, и находить неожиданные версии. Эта проницательность — дар от бабушки. В личной жизни у Анны все вроде бы идеально: муж заботлив, приносит кофе в постель и мечтает, чтобы она бросила опасную работу.