Где снимали сериал «Солдаты»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

До 2009 года съемки сериала «Солдаты» проводились в настоящей воинской части, находящейся в поселке Нахабино под Москвой. Расположение воинской части – 6-й учебный центр инженерных войск (в/ч 45816), с 2014 года там дислоцируется Международный противоминный центр. Шестнадцатый сезон сериала, по заявлениям продюсеров, должен был стать последним. Но в 2011 году было объявлено о съемках семнадцатого сезона.

Семнадцатый сезон сериала посвящен продюсеру предыдущих сезонов, умершему Олегу Осипову.

 

