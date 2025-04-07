Где снимали сериал "Собиратель камней"?

«Собиратель камней» - новый отечественный сериал, съемки которого проходили в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Напоминаем вам сюжет новинки. В Ленинградской области возле деревни староверов находят сгоревшее тело мужчины. В сети сразу заговорили о ритуальном самосожжении — как у беспоповцев в XVII веке. Однако молодой следователь Елена Рыбкина быстро понимает: это обычное убийство. Раскрыть дело ей помогает майор Юрий Панов из Красноярска, бывший старовер. Вскоре выясняется, что всё не так просто: убийство связано с прошлым Юрия и древней семейной реликвией, внутри которой спрятаны пять драгоценных камней, обладающих особой, не только материальной, ценностью. Чтобы узнать финал истории, смотрите сериал на канале ТВ-Центр, где он уже вышел целиком.
