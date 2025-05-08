Меню
Где снимали сериал «СМЕРШ»?

Где снимали сериал «СМЕРШ»?

Олег Скрынько 8 мая 2025
Наш ответ:

«СМЕРШ» — российский военно-исторический сериал о борцах с диверсантами. Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. Первый сезон вышел в 2019 году. В 2022 году был представлен второй сезон под названием «СМЕРШ. Продолжение». Наконец, 16 апреля 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера третьего сезона «СМЕРШ. 1944».

Съемки этой саги проходили во многих российских городах, среди которых Москва, Выборг, Таганрог, Ростов-на-Дону и Рыбинск. Съемки третьего сезона имели место в кинопарке «Москино» на натурных площадках «Витебский вокзал», «Москва 1940-х годов» и «Уездный город». Вне студии съемки триквела велись в Костроме и Ярославле.

Отметим, что существует еще один сериал под названием «СМЕРШ» — он вышел в 2007 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

СМЕРШ 3
СМЕРШ 3 детектив
2025, Россия
9.0
СМЕРШ. Продолжение
СМЕРШ. Продолжение драма, военный
2022, Россия
0.0
СМЕРШ
СМЕРШ военный
2019, Россия
0.0
