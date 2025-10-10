Где снимали сериал "Следопыт"?

«Следопыт» — отечественный детективный сериал, вышедший на «5 канале» в 2025 году.
Синопсис гласит:
Егерь Максим Охлопков вынужден перебраться с псковских лесов в холодный и безразличный Петербург из-за конфликта с местным мэром. Его уникальные навыки — умение читать следы и понимать повадки зверей — неожиданно находят применение на новом месте службы в роли оперуполномоченного в криминальном районе. Его напарником становится корги по кличке Тюбик. Честному и принципиальному провинциалу предстоит научиться жить в большом городе, где его прямолинейность постоянно приводит к сложным ситуациям.
Съёмки российского сериала «Следопыт» проходили в Санкт-Петербурге. Для создания предыстории героя съёмочная группа также работала в псковских лесах, чтобы показать его родные места, откуда он был вынужден уехать. Все это поспособствовало раскрытию истории, сразу же полюбившейся российской публике.
