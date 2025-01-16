Где снимали сериал "Склифосовский"?

«Склифосовский» — один из самых успешных российских сериалов последних лет. Декорации для съемок были построены на территории московского завода ЗИЛ. Однако с реальным институтом Склифосовского сериал мало связан: его создатели стремились показать собирательный образ больницы скорой помощи, используя известное название.
В центре сюжета — жизнь хирургов, их напряжённая работа, непростые отношения и драматические повороты судьбы пациентов. Каждый день они спасают пациентов, жертвуя ради работы личной жизнью и собственным благополучием. Параллельно они решают повседневные проблемы, влюбляются и расстаются. Последний сезон завершился мощным клифхенгером, который заставляет зрителей с нетерпением ждать продолжения.
Авторизация по e-mail