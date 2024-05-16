Где снимали сериал «Школа»?

Наш ответ:

«Школа» — российский драматический сериал, который вышел в 2010 году и вызвал большой общественный резонанс. Это история о нескольких месяцах из жизни учеников девятого класса средней общеобразовательной школы в Москве. Отправной точкой сюжета становится появление в классе новичка в лице Ильи Епифанова.



Съемки проходили в московской средней общеобразовательной школе №945, которая находится вблизи станции метро «Красногвардейская». Точный адрес: Ореховый бульвар, дом 37, корпус 4. Кинематографисты выбрали именно эту школу из-за ее архитектуры и удобного местоположения. Съемочной команде был выделен весь первый этаж, чему поспособствовал недобор учащихся. Параллельно со съемками продолжался учебный процесс на других этажах. Некоторые ученики были задействованы в качестве массовки. Съемки сериала подошли к концу в начале апреля 2010 года. Спустя пять лет школа №945 присоединилась к школе №1569 «Созвездие», став одним из ее корпусов.