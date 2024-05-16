Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Школа»?

Где снимали сериал «Школа»?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Школа» — российский драматический сериал, который вышел в 2010 году и вызвал большой общественный резонанс. Это история о нескольких месяцах из жизни учеников девятого класса средней общеобразовательной школы в Москве. Отправной точкой сюжета становится появление в классе новичка в лице Ильи Епифанова.

Съемки проходили в московской средней общеобразовательной школе №945, которая находится вблизи станции метро «Красногвардейская». Точный адрес: Ореховый бульвар, дом 37, корпус 4. Кинематографисты выбрали именно эту школу из-за ее архитектуры и удобного местоположения. Съемочной команде был выделен весь первый этаж, чему поспособствовал недобор учащихся. Параллельно со съемками продолжался учебный процесс на других этажах. Некоторые ученики были задействованы в качестве массовки. Съемки сериала подошли к концу в начале апреля 2010 года. Спустя пять лет школа №945 присоединилась к школе №1569 «Созвездие», став одним из ее корпусов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Школа
Школа драма
2010, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше